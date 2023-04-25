شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يخشى مفاجآت الداخلية للحفاظ على وصافة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل فريق فيوتشر، فى الثامنة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، فريق الداخلية باستاد الأهلى والسلام، فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الثالث والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

ويدخل الفريقان المباراة بمعنويات منخفضة، حيث تعادل فيوتشر مع طلائع الجيش سلبيا في الجولة الماضية، فيما سقط الداخلية أمام بيراميدز بثنائية نظيفة.

وعكف الجهاز الفنى لفريق فيوتشر، بقيادة على ماهر، على مراجعة المباريات الماضية لفريق الداخلية فى الدورى، وآخرها مواجهة بيراميدز، والتى انتهت بفوز الفريق السماوى بهدفين نظيفين على الداخلية، وذلك لتحديد نقاط القوة والضعف لدى أبناء علاء عبد العال قبل المواجهة المرتقبة بين فيوتشر والداخلية.

ويستهدف فريق فيوتشر تحقيق إنجاز جديد في ثاني مواسمه بجدول مسابقة الدوري، وذلك من خلال حصد مركز متقدم والمشاركة في دوري أبطال أفريقيا في النسخة المقبلة، وذلك بعدما ودع كأس الكونفدرالية الأفريقية في النسخة القائمة من دور المجموعات.

ويحتل فيوتشر المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى برصيد 49 نقطة، وذلك بعدما خاض فيوتشر 24 مباراة، حيث فاز فى 13 لقاء وتعادل فى 10 مباريات وخسر لقاء وحيد، وسجل لاعبو فيوتشر 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 14 هدفاً آخر.

فى المقابل، يسعى علاء عبد العال، المدير الفنى لفريق الداخلية، إلى تحقيق نتيجة إيجابية وخطف النقاط الثلاثة من أجل الابتعاد خطوة مهمة عن مراكز الهبوط، وطالب اللاعبين بضرورة بذل أقصى جهد من أجل الخروج بنتيجة إيجابية واستغلال الفرص التى تتيح له أمام مرمى فيوتشر.

ويحتل فريق الداخلية المركز السادس عشر فى ترتيب جدول الدورى برصيد 22 نقطة من 25 مباراة خاضها حتى الآن، حيث حقق الفوز فى 4 مباريات وتعادل فى 10 مواجهات وخسر 11 لقاء أخر، سجل لاعبو الداخلية 21 هدفا واستقبلت شباكهم 31 هدفا.