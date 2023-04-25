شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يغادر إلى المغرب اليوم لمواجهة الرجاء فى إياب ربع نهائي الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطير بعثة الأهلي إلى المغرب عصر اليوم، الثلاثاء، عبر رحلة طيران خاصة استعدادا لخوض مباراة الرجاء المغربي السبت المقبل، فى إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا، في المباراة التي يسعى خلالها الفريق الأحمر لتحقيق نتيجة إيجابية تؤمن صعوده إلى الدور نصف النهائي للبطولة الإفريقية بعد الفوز بهدفين نظيفين في موقعة الذهاب بالقاهرة.

وفضّل الجهاز الفني للأهلي، بقيادة مارسيل كولر، السفر إلى المغرب مُبكراً من أجل التأقلم على الأجواء المحيطة بالفريق فى الأراضي المغربية، من طقس والضغوط الجماهيرية والإعلامية وزيادة تركيز اللاعبين وعدم انشغالهم بأي أمور خارجية تفقدهم تركيزهم في هذه المباراة الصعبة.

ويتدرب الأهلي في المغرب أيام الأربعاء والخميس على أحد الملاعب الخاصة، على أن يؤدي مرانه الأخير والختامي الجمعة المقبل على الملعب الرئيسي لملعب محمد الخامس المقرر أن يستضيف مباراة العودة بمدينة الدار البيضاء.