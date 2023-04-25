شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الأندية تستقر على انتهاء الدورى منتصف يوليو وانطلاقه أغسطس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو رابطة الأندية المحترفة، بالتنسيق مع لجنة المسابقات على العمل، على إنهاء بطولة الدورى منتصف شهر يوليو المقبل بسبب ارتباط الزمالك بالمشاركة فى البطولة العربية فى نهاية يوليو حتى الأسبوع الأول من أغسطس، وضرورة إنهاء الدورى قبل البطولة العربية.

كما تسعى الرابطة لانطلاق بطولة الدورى نهاية أغسطس بسبب كثرة التوقفات الخاصة بالمنتخبات فى الفترة المقبلة، إلى جانب الارتباط بالمشاركة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 التى تقام بكوت ديفوار، والتى يحتاج المنتخب إلى نقطة واحدة فى مجموعته التى يتصدرها ثم غينيا فى المركز الثانى برصيد 9 نقاط ومالاوى ثالثا وأثيوبيا رابعا برصيد 3 نقاط، للتأهل الرسمى للبطولة.

من جانبها، قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة تصميم درع جديد لبطل الدورى المصرى الممتاز للموسم الجارى 2022 – 2023، وسيتم تسليمه للفريق الفائز باللقب نهاية الموسم داخل أرض الملعب.

وكشف مسئولو رابطة الأندية أنه يتم العمل حاليًا على إعداد تصميم جديد لدرع الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، وسيكون في نهاية الموسم شكل درع الدوري جديدًا ومغايرًا للموجود حاليًا، ويتم الاتفاق عليه خلال الوقت الحالي.

وتابع مسئولو الرابطة أن هناك شكلًا جديدًا لدرع الدوري الممتاز بنهاية الموسم الجاري، سيكون مميزًا ويليق بكرة القدم المصرية، كما أوضح مسئولو الرابطة أنه سيكون هناك مكافأة مالية لبطل مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، لم يتم تحديدها حتى الآن، ولكن ستكون هناك مكافأة للبطل، عكس السنوات الماضية.