علي ماهر يعلن قائمة فيوتشر لمباراة الداخلية في الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن على ماهر المدير الفني لفيوتشر القائمة الأساسية لفريقه استعدادًا لمواجهة الداخلية اليوم الثلاثاء على استاد السلام وذلك في اللقاء المؤجل من الجولة الثلاثة والعشرون من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز .

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وضمت قائمة فيوتشر كلا من :

في حراسة المرمى: محمود جنش، محمود حمدي، محمد طارق.

في خط الدفاع: سعد سمير، باسم على، على الفيل، طارق طه،

محمد عبدالسلام، جوزيف جوناثان.

في خط الوسط: ناصر ماهر، كريم نيدفيد، عبدالكبير الوادي، مهند لاشين، أيمن الصفاقسي، غنام محمد، هشام عادل، مصطفى البدري، بابا توندي بيلو، على زعزع.

في خط الهجوم: عمر السعيد، أحمد عاطف، مروان محسن.

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