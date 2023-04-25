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جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد انتهاء الجولة الـ31

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ياسر رشاد - القاهرة -  انتهت مساء أمس الإثنين منافسات الجولة الـ31 من عمر بطولة الدوري الإيطالي للموسم الحالي 2022-2023.

 

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تستعرض "بوابة الوفد" جدول ترتيب الدوري الإيطالي:


1- نابولي : 78 نقطة.

2-  لاتسيو : 61 نقطة.

3 - يوفنتوس : 59 نقطة.

4 - ميلان : 56 نقطة.

5 - روما : 56 نقطة.

6-  إنتر ميلان، 54 نقطة.

7-  أتالانتا : 52 نقطة.

8 -  بولونيا :  44 نقطة.

9 - أودينيزي : 42 نقطة.

10- فيورنتينا :  42 نقطة.

11-  تورينو : 42 نقطة.

12 - مونزا :  41 نقطة.

13-  ساسولو :  40 نقطة.

14-  ساليرنيتانا : 33 نقطة.

15 - إمبولي : 32 نقطة.

16-  ليتشي : 28 نقطة.

17 - سبيزيا : 27 نقطة.

18 - هيلاس فيرونا : 26 نقطة.

19-  كريمونيزي : 19 نقطة.

20-  سامبدوريا :  17 نقطة.

 

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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