جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد انتهاء الجولة الـ31

ياسر رشاد - القاهرة - انتهت مساء أمس الإثنين منافسات الجولة الـ31 من عمر بطولة الدوري الإيطالي للموسم الحالي 2022-2023.
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تستعرض "بوابة الوفد" جدول ترتيب الدوري الإيطالي:
1- نابولي : 78 نقطة.
2- لاتسيو : 61 نقطة.
3 - يوفنتوس : 59 نقطة.
4 - ميلان : 56 نقطة.
5 - روما : 56 نقطة.
6- إنتر ميلان، 54 نقطة.
7- أتالانتا : 52 نقطة.
8 - بولونيا : 44 نقطة.
9 - أودينيزي : 42 نقطة.
10- فيورنتينا : 42 نقطة.
11- تورينو : 42 نقطة.
12 - مونزا : 41 نقطة.
13- ساسولو : 40 نقطة.
14- ساليرنيتانا : 33 نقطة.
15 - إمبولي : 32 نقطة.
16- ليتشي : 28 نقطة.
17 - سبيزيا : 27 نقطة.
18 - هيلاس فيرونا : 26 نقطة.
19- كريمونيزي : 19 نقطة.
20- سامبدوريا : 17 نقطة.
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