شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة تعنيف وتحذير من باتشيكو لـ"الشناوى" بسبب تكرار الأخطاء الكارثية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفني لفريق الكرة الأول لفريق بيراميدز، جلسة خاصة مع أحمد الشناوى حارس المرمى، تحدث معه خلالها عن الأخطاء الكارثية التى يرتكبها الحارس، وآخرها عدم التصرف بالشكل الصحيح فى هدف فريق مارمو جالانتس الجنوب أفريقيى، ما أدى لتسجيل الفريق هدف التقدم ووضع بيراميدز فى موقف محرج، ومن قبل الأخطاء التى ارتكبت فى مواجهة الأهلى بنهائى كأس مصر.

وكان بيراميدز تعادل بهدف لكل فريق أمام مارومو جالانتس الجنوب أفريقى فى المباراة التى جمعتهما مساء، الأحد، باستاد الدفاع الجوى، فى ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وسجل شيفافيرو لاعب جالانتس هدف التقدم لفريقه فى شباك بيراميدز بضربة رأسية فى الدقيقة 55، وتعادل رمضان صبحى للفريق السماوى من ضربة جزاء فى الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلى للمباراة.

وحذر باتشيكو أحمد الشناوى من عدم التركيز وتكرار الأخطاء الكارثية التي تتسبب في ضياع مجهود باقى زملائه بالفريق، مؤكدًا أنه يثق فى قدراته وموهبته فى مركز حراسة المرمى، إلا أنه يحتاج للتركيز بشكل أفضل والعمل على التحدث مع زملائه المدافعين للخروج بالمباريات الهامة إلى بر الأمان.

وقال جايمي باتشيكو، إن نتيجة التعادل أمام مارومو جالانتس لا تعني شيئا كبيرا بالنسبة للفريق والجهاز الفني، لأنها مجرد مباراة ذهاب وهناك مواجهة أخرى في الإياب يوم 30 أبريل الجاري، وبيراميدز قادر على تعويض تلك النتيجة والعودة من جنوب أفريقيا ببطاقة التأهل للدور نصف النهائي.

وأشار إلى أنه غير راض تماما عن أداء اللاعبين خلال شوطي المباراة، وأنه تحدث معهم كثيرا عن ضرورة اللعب بكل قوة والتركيز، مشددا على أن هناك أكثر من لاعب كان يشعر بالإرهاق الشديد بسبب توالي وضغط المباريات محليا وقاريا، ومع التغييرات تحسن الوضع ونجح الفريق في تسجيل التعادل وكان قريبا من إضافة المزيد من الأهداف إذا تم تسجيل الفرص التي أتيحت خلال اللقاء.

وأوضح أن الفريق أمامه مباراة أخرى ولن يفقد الثقة في اللاعبين وسيعمل على طريقة لعب مختلفة في لقاء الإياب بجنوب أفريقيا بحثا عن العودة ببطاقة العبور للدور المقبل.