شكرا لقرائتكم خبر عن الإيقاف سبب غياب أحمد عماد عن المصرى فى مواجهة البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر
ويستعد النادى المصرى لمواجهة البنك الأهلى فى السادسة مساء اليوم الثلاثاء، فى المباراة التى تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 23 والمؤجلة من عمر مسابقة الدورى، والتى يستضيفها استاد برج العرب بالإسكندرية، وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين قد انتهت بالتعادل السلبي.
ودخل النادى المصرى فى معسكر مغلق مساء السبت الماضى، ببرج العرب، استعداداً للقاء المرتقب، حيث حصل الفريق البورسعيدى على راحة سلبية لمدة 24 ساعة فقط خلال عيد الفطر المبارك، وذلك عقب الخسارة من الإسماعيلي.
ويحتل النادى المصرى المركز الثامن فى جدول مسابقة الدوري برصيد 35 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 25 مباراة، حيث فاز المصري في 8 مباريات وتعادل في 11 لقاء وخسر 6 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصرى 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 26 هدفاً آخر.