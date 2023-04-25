شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وسيراميكا فى الجولة 19 بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد نادى الزمالك لخوض مواجهة قوية، وذلك عندما يلتقى بفريق سيراميكا، فى المباراة التى تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 19 والمؤجلة من عمر مسابقة دورى رابطة الأندية المصرية لكرة القدم.

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا

تقام مباراة الزمالك وسيراميكا فى تمام الثامنة والنصف مساء غد الأربعاء، والتى يستضيفها ستاد القاهرة الدولى، وكانت مباراة الذهاب التى جمعت الفريقين فى الدور الأول قد انتهت بفوز الزمالك بهدفين نظيفين.

ترتيب الزمالك في الدوري

يحتل نادي الزمالك المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 40 نقطة، بعدما خاض الفريق الأبيض 24 مباراة، حيث فاز الزمالك في 11 لقاء وتعادل في 7 مباريات وخسر 6 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو الزمالك 36 هدفاً واستقبلت شباكهم 24هدفاً آخر.

ترتيب سيراميكا في الدوري

يحتل فريق سيراميكا المركز الـ 11 في جدول مسابقة الدوري برصيد 30 نقطة بعدما خاض 25 مباراة، حيث فاز أبناء معين الشعباني في 6 مباريات وتعادلوا في 12 لقاء وخسروا 7 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو سيراميكا 27 هدفاً واستقبلت شباكهم 25 هدفاً آخر.

موقف زيزو قبل مواجهة سيراميكا

يُحيط الغموض بموقف أحمد سيد زيزو، صانع ألعاب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، من المشاركة فى مواجهة سيراميكا، المقرر لها غدًا الأربعاء، باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، والمؤجلة من الجولة التاسعة عشر، وذلك بسبب تعرض اللاعب للإصابة بالتواء في الكاحل في مواجهة المقاولون العرب الماضية والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، في أول مباراة يقودها الكولومبي كارلوس أوسوريو.

تعليمات أوسوريو الأخيرة للاعبي الزمالك

حرص الكولومبي أوسوريو على التحدث مع اللاعبين حول ضرورة التركيز في المباراة، والعمل على تحقيق الفوز وتعويض التعادل المخيب أمام المقاولون في اللقاء الماضى، وشدد الخواجة الكولومبي على تفادى ارتكاب الأخطاء، مثلما حدث المباراة الماضية، والعمل على بداية المباراة بقوة والسعي لتحقيق الفوز بنتيجة كبيرة، حتى تعيد الثقة للفريق وتكون دفعة قوية للمرحلة المقبلة، وخاصة قبل مواجهة الأهلي في السوبر.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وسيراميكا

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وسيراميكا في الجولة 19 من الدوري، في وجود باقة من أفضل المحللين الرياضيين.