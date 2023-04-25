شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبى يتجنب مواجهة المغرب فى أمم أفريقيا.. تعرف على التصنيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب الشارع الرياضى المصرى والعربى تحديد قرعة بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة والمقرر إقامتها فى المغرب فى الفترة من 24 يونيو حتى 8 يوليو المقبلين.

ووفقا لتصنيف المنتخبات تجنب المنتخب الأولمبى مواجهة المغرب فى دور المجموعات حيث يتم تقسيم المنتخبات الثمانية المتأهلين إلى مجموعتين.

وتأتى مصر على رأس المجموعة الثانية فى البطولة القارية باعتبارها حامل اللقب، بينما تأتى المغرب على رأس المجموعة الأولى باعتبارها البلد المضيف.

وفى التصنيف الثانى يأتى منتخبا غانا ومالى، فيما يضم التصنيف الثالث أربعة منتخبات هى الكونغو والجابون وغينيا والنيجر، ينضم منتخبان منهما لكل مجموعة.

وجاءت المنتخبات المتأهلة إلى أمم أفريقيا تحت 23 سنة على النحو التالى: "المغرب "صاحب الأرض"، مصر على حساب زامبيا، الكونغو على حساب جنوب أفريقيا، غينيا على حساب نيجيريا، غانا على حساب الجزائر، مالي على حساب السنغال، الجابون على حساب الكاميرون، والنيجر على حساب السودان.

وتخوض 8 من منتخبات القارة السمراء الأوليمبية كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا، والتي ستقام في المغرب الصيف القادم وتحديدًا في يونيو 2023، وكان الظهور الأول للمسابقة الأفريقية للشباب فى عام 2011.