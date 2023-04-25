شكرا لقرائتكم خبر عن هزيمة ناشئى اليد أمام فرنسا بالبحر المتوسط فى تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر منتخب ناشئى كرة اليد أمام نظيره الفرنسى بنتيجة 30-29 فى إطار ثان أيام بطولة البحر الأبيض المتوسط المقامة فى تونس.

وانتهى الشوط الأول بتقدم فرنسا 12/11، ثم تعادل المنتخبان 9/9 فى الشوط الثانى، وأخيرا تعادلا أيضا فى الشوط الثالث 9/9 لينتهى اللقاء بفوز فرنسا بفارق هدف وحيد.

وخسر منتخب ناشئى كرة اليد مواليد 2006 من نظيره الكرواتى بنتيجة 28/21 فى المواجهة التى جمعت كلا المنتخبين فى الفترة المسائية ببطولة البحر الأبيض المتوسط بتونس أمس ليرتفع رصيد الفراعنة إلى 4.5 نقطة فى ظل حصوله على نقاط الشوط الثانى بنتيجة 8 /7.

ونجح منتخب ناشئى كرة اليد فى التقدم على نظيره الإسبانى بنتيجة 24/23 فى الظهور الأول ببطولة البحر الأبيض المتوسط المقامة فى تونس ليحصل على 3,5 نقطة ، بينما حصل منتخب إسبانيا على 1.5 نقطة .

انتهى الشوط الأول بتعادل المنتخبين 10/10 قبل أن يتقدم منتخب الفراعنة فى الشوط الثانى بنتيجة 8 / 4 ثم إسبانيا فى الشوط الثالث 8 /6.

يتم احتساب نقاط مباريات البحر المتوسط عن طريق الأشواط، حيث إن الفوز بشوط بنقطة والتعادل بنصف نقطة لكل منتخب والفوز بالنتيجة الإجمالية نقطتين.

وتضم قائمة أسماء بعثة منتخبنا الوطنى المصرى للناشئين مواليد 2006 عمرو العدل عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة اليد رئيسا لبعثة المنتخب الوطنى - محمد عبد السلام المدير الفنى - وائل فهيم المدرب العام - توفيق البطاوى المدير الادارى - عصام نور الدين اخصائى العلاج الطبيعى.

بينما تضم قائمة اللاعبين كلا من: يوسف أحمد عبد الغني - احمد شريف - عبد الرحمن اشرف - أحمد طلال - مصطفى أحمد عادل - أحمد محسن - يوسف أحمد فريد - سيف الدين جلال - محمد أحمد اسماعيل - عمر مصطفي بركة - عادل احمد سعد - محمود أحمد حسين - حمزة وليد المرسي - أحمد حلمي - حازم أحمد الصباغ - حسين محمد حسين - محمد عدلان - يوسف محمد عبد الهادي.

يشارك فى البطولة 13 منتخبا تم تقسيمهم على مجموعتين و ذلك خلال القرعة التى اقيمت اليوم فى تونس حيث تضم المجموعة الأولى : منتخب مونتينيجروا - منتخب الجزائر - منتخب ايطاليا - منتخب الكويت - منتخب السعودية - منتخب تونس - منتخب تركيا و تضم المجموعة الثانية : منتخب مصر - منتخب فرنسا - منتخب اليونان - منتخب رومانيا - منتخب اسبانيا - منتخب كرواتيا.