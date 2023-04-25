شكرا لقرائتكم خبر عن جدول مباريات الأهلى فى بطولة BAL لكرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق غدا الأربعاء مباريات بطولة الـBAL لكرة السلة، والتي تقام بمصر على صالة حسن مصطفى بأكتوبر بمشاركة فريق كرة سلة الأهلى رجال.

ويقع الأهلى على رأس مجموعة تضم إلى جانبه فرق: كيب تاون الجنوب أفريقي، وسيتي أوليرس الأوغندي، وفيروفياريو دا بيرا الموزمبيقي، وبترو دي لواندا الأنجولي، وسلاك الغيني.

ومن المقرر أن تكون مباريات الأهلى كالتالى ..

الأربعاء 26 أبريل الأهلى و فيروفيارو الموزمبيقى الساعة 6 مساء

السبت 29 أبريل الأهلى و سيتى اويلرز الأوغندى الساعة 7:30 مساء

الثلاثاء 2 مايو الأهلى و كيب تاون الجنوب افريقى الساعة 8:30 مساء

الجمعة 5 مايو الأهلى و بيتر ودى لواندا الأنجولى الساعة 7:30 مساء

السبت 6 مايو الأهلى و سلاك الغيني الساعة 7:30 مساء