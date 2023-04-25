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7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الثلاثاء 25 / 4 / 2023

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القاهرة - سامية سيد - 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الثلاثاء 25 / 4 / 2023 هي خدمة إخبارية يقدمها ”الخليج 365” للقراء والمتابعين، وتتضمن أهم وآخر الأحداث المهمة على مدار اليوم.

محمد عبد المنعم أفضل لاعب فى جولة ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا

حصل محمد عبد المنعم، مدافع النادي الأهلي، على جائزة أفضل لاعب في جولة الذهاب بالدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

 

الزمالك يدرس عودة أحمد نادر السيد لصفوفه بعد الإعارة

يدرس مسئولو نادي الزمالك عودة أحمد نادر السيد حارس مرمى فيزيلا البرتغالي ومنتخب الشباب، لصفوف الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

ماذا يحتاج بيراميدز للتأهل لنصف نهائى الكونفدرالية بعد التعادل مع مارومو ؟

أدخل فريق بيراميدز نفسه في حسبة معقدة لحسم تأشيرة التأهل إلى نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، وذلك بعد التعادل مع مارومو جالانتس بطل جنوب أفريقيا بهدف لمثله في المباراة التي جمعت الفريقين الأحد الماضي، بالقاهرة، في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

 

البنك الأهلى يوضح حقيقة انتقال أبو جبل للأهلى وموقف لاعب الزمالك بعد انتهاء الإعارة

كشف أشرف نصار رئيس البنك الأهلي، حقيقة الأنباء التي ترددت في الفترة الأخيرة، بشأن اقتراب محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق، من الانتقال إلى النادي الأهلي في الميركاتو الصيفي المقبل.

 

فيوتشر يخشى مفاجآت الداخلية للحفاظ على وصافة الدورى

يستقبل فريق فيوتشر، فى الثامنة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، فريق الداخلية باستاد الأهلى والسلام، فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الثالث والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

 

البنك الأهلى يسعى لاستكمال صحوته أمام المصرى "الجريح" بالدورى

 

يلتقى فريق البنك الأهلى فى السادسة مساء اليوم، الثلاثاء، مع فريق المصرى البورسعيدى باستاد برج العرب فى الإسكندرية، فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الثالث والعشرين من بطولة الدورى المصرى

 

اتحاد الكرة يحسم جنسية حكم السوبر المصرى الخميس المقبل

يحسم مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، الخميس المقبل، جنسية حكم مباراة السوبر المصري التى تجمع الزمالك بطل دورى النسخة الماضية والأهلى بطل كأس مصر، المقرر لها 5 مايو المقبل بأبو ظبى بالإمارات.

 

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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