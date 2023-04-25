7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الثلاثاء 25 / 4 / 2023

أدخل فريق بيراميدز نفسه في حسبة معقدة لحسم تأشيرة التأهل إلى نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، وذلك بعد التعادل مع مارومو جالانتس بطل جنوب أفريقيا بهدف لمثله في المباراة التي جمعت الفريقين الأحد الماضي، بالقاهرة، في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.