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القاهرة - سامية سيد - 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الثلاثاء 25 / 4 / 2023 هي خدمة إخبارية يقدمها ”الخليج 365” للقراء والمتابعين، وتتضمن أهم وآخر الأحداث الرياضية المهمة على مدار اليوم.
محمد عبد المنعم أفضل لاعب فى جولة ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا
حصل محمد عبد المنعم، مدافع النادي الأهلي، على جائزة أفضل لاعب في جولة الذهاب بالدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا.
الزمالك يدرس عودة أحمد نادر السيد لصفوفه بعد الإعارة
يدرس مسئولو نادي الزمالك عودة أحمد نادر السيد حارس مرمى فيزيلا البرتغالي ومنتخب الشباب، لصفوف الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
أدخل فريق بيراميدز نفسه في حسبة معقدة لحسم تأشيرة التأهل إلى نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، وذلك بعد التعادل مع مارومو جالانتس بطل جنوب أفريقيا بهدف لمثله في المباراة التي جمعت الفريقين الأحد الماضي، بالقاهرة، في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
كشف أشرف نصار رئيس البنك الأهلي، حقيقة الأنباء التي ترددت في الفترة الأخيرة، بشأن اقتراب محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق، من الانتقال إلى النادي الأهلي في الميركاتو الصيفي المقبل.
يستقبل فريق فيوتشر، فى الثامنة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، فريق الداخلية باستاد الأهلى والسلام، فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الثالث والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.
يلتقى فريق البنك الأهلى فى السادسة مساء اليوم، الثلاثاء، مع فريق المصرى البورسعيدى باستاد برج العرب فى الإسكندرية، فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الثالث والعشرين من بطولة الدورى المصرى
اتحاد الكرة يحسم جنسية حكم السوبر المصرى الخميس المقبل