قمة حسم البريمييرليج.. موعد مباراة أرسنال ومانشستر سيتي.. والقناة الناقلة.. والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر - يستضيف مانشستر سيتي، نظيره أرسنال، في تمام الساعة التاسعة مساءً غد الأربعاء، بتوقيت مصر، مواجهة من العيار الثقيل، على ملعب "الاتحاد"، في قمة الجولة 33 لمنافسات موسم 2022-23 من بطولة الدوري الإنجليزي.

آرسنال، الضيف، يدخل المباراة بهدف وحيد، وهو تحقيق الفوز من أجل إحياء آماله في خطف لقب الدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ موسم 2003-2004.

وتلقى آرسنال صدمة كبرى في سعيه للفوز باللقب، بعد التعادل في آخر ثلاث مباريات على التوالي، لكنه رغم ذلك احتفظ بصدارة "البريمييرليج" برصيد 75 نقطة، وبفارق خمس نقاط عن مانشستر سيتي الوصيف الذي لعب مباراتين أقل.

أما مانشستر سيتي، فيسير بخطى ثابتة في طريقه نحو تحقيق لقب الدوري الإنجليزي للموسم الثالث على التوالي، خاصة بعد أن حقق الفوز في آخر 6 مباريات، ليزيد الضغط على فريق المدرب ميكيل أرتيتا.

التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي

من المتوقع أن يعتمد بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي على التشكيل التالي لمواجهة آرسنال..

إيدرسون

مانويل أكانجي - روبن دياش - إيمريك لابورت

برناردو سيلفا - رودري - جون ستونز - جاك جريليش

كيفين دي بروينه - إلكاي جوندوان

إرلينج هالاند

التشكيل المتوقع لآرسنال

من المتوقع أن يبدأ ميكيل أرتيتا مدرب الفريق اللندني مواجهة مانشستر سيتي بالتشكيل التالي..

آرون رامسديل

بن وايت - روب هولدينج - جابرييل - أولكساندر زينتشيكو

مارتين أوديجارد - توماس بارتي - جورجينيو

بوكايو ساكا - جابرييل جيسوس - جابرييل مارتينيلي

القناة الناقلة

تذاع المباراة على قناة beIN Sports 1 HD Premium.