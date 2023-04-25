شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بعثة الأهلى فى مطار القاهرة قبل التوجه للمغرب ومواجهة الرجاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت منذ قليل بعثة الأهلي إلى مطار القاهرة استعدادا لاستقلال الطائرة الخاصة التي تقلهم إلى المغرب استعدادا لمواجهة الرجاء المغربي يوم السبت المقبل في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ونشرت الصفحة الرسمية للأهلي عبر فيسبوك فيديو مباشر وصول اللاعبين إلى مطارق القاهرة قبل استقلال الطائرة المتجهة إلى المغرب.

وأدى الأهلي ، مرانه الختامي بالقاهرة ظهر اليوم على ملعب التتش، قبل السفر إلى المغرب؛ لخوض مباراة الرجاء المغربي المقرر لها مساء يوم السبت المقبل في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وركز الجهاز الفني على الجانب البدني خلال تدريبات اليوم، حيث تم تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، خاض كل مجموعة تدريبات مكثفة داخل صالة الجيم، وجزءًا بدنيا داخل ملعب التتش، ثم أعقبها مشاركة جميع اللاعبين في تدريبات خفيفة بالكرة.

كما تم تخصيص برنامج استشفائي لبعض اللاعبين؛ للتخلص من حالة الإجهاد، فيما خاض الرباعي محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

ويتناول لاعبو الفريق وجبة الغداء عقب نهاية المران، قبل التوجه إلى مطار القاهرة للسفر إلى المغرب في الخامسة مساء اليوم.

وواصل أكرم توفيق، لاعب الفريق، تنفيذ برنامجه التأهيلي على هامش مران الفريق.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على الرجاء بهدفين دون رد في مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد القاهرة مساء يوم السبت الماضي.