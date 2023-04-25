شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة ينعي الحكم الدولي السابق عبد الرؤوف عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حرص مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والمدير التنفيذي وجميع العاملين، على نعي الحكم عبد الرؤوف عبد العزيز أحد رموز التحكيم المصرى وعضو لجنة الحكام الرئيسية السابق، وعلقت علي صفحة الاتحاد "داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان..وإنا لله وإنا إليه راجعون " .

ورحل في الساعات الأولي من صباح اليوم ، عبد الرؤوف عبد العزيز الحكم الدولي الاسبق وعضو للجنة الحكام لسنوات عديدة ، ووالد الحكم الدولي السابق ياسر عبد الرؤوف .