شكرا لقرائتكم خبر عن مروان حمدى يقود هجوم المصرى البورسعيدى أمام البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلن حسام حسن المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، التشكيل الذي سيخوض به الفريق لمواجهة البنك الأهلي، والمقرر لها بعد قليل، باستاد برج العرب في الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل المصري البورسعيدي ، عصام ثروت – محمد جريندو – كريم العراقي – رحيم – ألياس جلاصي – حسين السيد – ايري أيميكا – عمرو موسي – مروان حمدي – أبو سليمة – عمرو سعداوي.

ويدخل المصري هذه المواجهة محتلا المركز الثامن، في جدول الدوري المصري الممتاز، برصيد 35 نقطة، حيث حقق الفوز في 8 مباريات، وتلقى الهزيمة في 6 مباريات، وانتهت 11 مباراة بالتعادل، وسجل 24 هدفًا واستقبلت شباكه 26 هدفًا.