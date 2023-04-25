شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتوج بدوري 2003 بعد الفوز على الزمالك 2 / 1 بقمة الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الشباب بالنادي الأهلي مواليد 2003 الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم ملاعب الزمالك بميت عقبة، ضمن منافسات الجولة السابعة من المرحلة النهائية لبطولة الجمهورية مواليد ٢٠٠٣.

افتتح ميدو أسامة التسجيل للأهلي في الدقيقة الخامسة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، وأضاف أحمد خالد «كباكا» الهدف الثاني في الدقيقة ٣٩ بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، وفي الشوط الثاني سجل الزمالك هدفه الوحيد من ركلة جزاء.

بفوز الأهلي على الزمالك في قمة دوري الشباب وصل رصيد الفريق الأحمر إلى ٥٨ نقطة ويتوج بطلا لبطولة الجمهورية مواليد 2003.

يقود فريق الأهلي مواليد 2003 محمد شرف، بينما يقود الزمالك محد صبري.

بهذا الفوز رفع «أهلي ٢٠٠٣» رصيده إلى ٥٨ نقطة، ليحسم رسميًّا فوزه بلقب البطولة، وجمع الفريق نقاطه من الفوز في ١٧ مباراة والتعادل في ٧ مباريات، والخسارة في ٣ مباريات، حيث فاز على زد ١ - صفر، وعلى بتروجت ٢ - صفر، وتعادل مع طلائع الجيش ١ - ١، وفاز على الداخلية ٦ - صفر، وعلى المقاولون ٢ - ١، وتعادل مع إنبي سلبيًّا، وخسر أمام سموحة صفر - ١، وفاز على البنك الأهلي ٢ - ١، وتعادل مع بيراميدز سلبيًّا، ومع المصري ١ - ١، وفاز على أسوان ٣ - ١، وعلى المحلة ٥ - صفر، وتعادل مع الاتحاد ٣ - ٣، وفاز على الزمالك ١ - صفر، وخسر أمام الإسماعيلي ٢ - ٣، وفاز على المقاصة ٢ - صفر، وعلى فيوتشر بنفس النتيجة، وعلى سيراميكا ١ - صفر، وعلى حرس الحدود ٢ - ١، وخلال المرحلة النهائية فاز على المقاولون العرب ١ - صفر، وتعادل مع المصري ٢ - ٢، وفاز على سموحة ٣ - ١، وخسر أمام الاتحاد ١ - ٢، وتعادل مع سيراميكا سلبيًّا، وفاز على الزمالك ٢ - ١، مسجلًا ٤٨ هدفًا مقابل ١٩ هدفًا في مرماه.



قمة الشباب بين الاهلي والزمالك مواليد 2003 (1)



قمة الشباب بين الاهلي والزمالك مواليد 2003 (2)



قمة الشباب بين الاهلي والزمالك مواليد 2003 (3)



قمة الشباب بين الاهلي والزمالك مواليد 2003 (4)



قمة الشباب بين الاهلي والزمالك مواليد 2003 (5)



قمة الشباب بين الاهلي والزمالك مواليد 2003 (6)



قمة الشباب بين الاهلي والزمالك مواليد 2003 (7)



قمة الشباب بين الاهلي والزمالك مواليد 2003 (8)



قمة الشباب بين الاهلي والزمالك مواليد 2003 (9)