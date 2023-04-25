يوفنتوس مهدد بالحرمان من المشاركات الأوروبية في الموسم المقبل

ياسر رشاد - القاهرة - أصبح نادي يوفنتوس الإيطالي مهدد بالحرمان من المشاركة في المنافسات الأوروبية في الموسم المقبل.

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وعاد يوفنتوس إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعدما استعاد 15 نقطة ليصبح رصيده 59 نقطة.

وكانت محكمة الاستئناف وهي أعلى محكمة رياضية في إيطاليا قد قررت يوم الخميس الماضي تعليق عقوبة خصم 15 نقطة من يوفنتوس وذلك على خلفية نشاط مالي غير مشروع كما أشارت إلى ضرورة إعادة النظر في القضية.

الاتحاد الأوروبي يتجه إلى استبعاد يوفنتوس

وقد يضطر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إلى استبعاد يوفنتوس من أي منافسات أوروبية في حال لم تنتهي التحقيقات بشأن أزمته في وقت قريب.

وكشفت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية أن الاتحاد الأوروبي لا يريد انتظار اكتمال التحقيقات حتى نهاية الموسم الجاري ولفترة أطول لتحديد موقف يوفنتوس من المشاركات في البطولات الأوروبية.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قد يتجه إلى استبعاد يوفنتوس من المنافسات الأوروبية لمدة عام واحد إذا لم تنتهي التحقيقات قريبا.

ينتظر يوفنتوس حكم جديد من المحكمة التابعة للاتحاد الإيطالي لكرة القدم والتي فرضت العقوبة الأصلية.

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