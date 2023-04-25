كريم حسن: اتحاد اليد أنهى 31 بطولة ويتبقى حسم لقب عمومي السيدات

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث كريم حسن عضو لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة اليد، إن بطولة البحر المتوسط للناشئين أول اختبار رسمي للمنتخب المصري مواليد ٢٠٠٦ حديثي العهد بقيادة المدير الفني كابتن محمد عبد السلام وكابتن وائل فهيم.

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وأكد كريم حسن في في تصريحات لبرنامج "كاونتر أتاك" مع إبراهيم المزين عبر إذاعة أون سبورت إف إم: أن صعوبة مجموعة منتخب مصر في بطولة البحر المتوسط للناشئين سلاح قوي لاكتساب خبرة للاعبي المنتخب من خوض مباريات أمام مدارس أوروبية قوية مثل فرنسا و اسبانيا و كرواتيا.

وتابع حسن أن لجنة المسابقات للاتحاد المصري قاربت على انتهاء برنامج المسابقات هذا الموسم، حيث أن الاتحاد لديه 32 مسابقة و3مهرجانات لم يتبقي سوي نهائيات دوري عمومي السيدات فقط.

وأكمل كريم حسن أن لجنة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة اليد برئاسة سعيد عبد المنعم، واجهت بعض الصعوبات هذا الموسم بخصوص

الصالات المغطاة ولكن تم تدارك الأمر بخوض اكثر من نهائي في الأقاليم مثل بني سويف و كفر الشيخ و المنوفيه و طنطا.

وأردف أن دوري عمومي السيدات شهد إقامة ٢٩٩ مباراة حتى الآن بدوري انتهت ٢٧٨ بنتيجة الفوز و ٢١ مباراة بنتيجه التعادل، حيث تم احراز ١٥٩١١ هدف من خلال ٢٩٩ مباراه بمتوسط ٥٣.٢ هدف في كل مباراة.

وأتم كريم حسن تصريحاته أن هناك ورشة عمل من لجنة المسابقات برئاسة سعيد عبد المنعم، وستكون مستمرة حتى نهاية الموسم لتقييم المسابقات هذا العام والبدء في الاستعداد لمسابقات الموسم القادم.

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