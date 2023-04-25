مدرب الرجاء المغربي يواجه انتقادات جماهيرية عنيفة قبل ملاقاة الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - يواجه منذر الكبير، المدير الفني للرجاء المغربي انتقادات كبيرة، بعد الخسارة من الأهلي في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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وكشفت تقارير صحفية سودانية ان الكبير يواجه سيل من الانتقادات العنيفة من قبل جماهير الفريق المغربي، بعدما تلقى فريقه هدفين في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول والثاني من مواجهة المارد الأحمر.

وأشارت التقارير إلى أن هناك اتجاه قوي لدي مجلس إدارة الفريق المغربي بإقالة منذر الكبير حال أخفق في الفوز على الأهلي والتأهل لنصف نهائي البطولة.

في سياق متصل، كشفت صحيفة "المنتخب" المغربية أن ادارة الرجاء تدرس بجدية إقالة منذر الكبير

بسبب سوء النتائج في الفترة الماضية.

وأوضحت أن نية الإدارة ستتأجل في حالة واحدة وهي نجاح المدرب في قيادة الفريق لبلوغ نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا سوف يتراجع النادي المغربي عن قراره برحيل المدرب.

الجدير بالذكر أن الأهلي حقق الفوز بهدفين نظيفين على الرجاء المغربي في ذهاب الدور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث سجل الهدفين كل من محمد عبد المنعم وحمدي فتحي.

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