أهلي 2006 يفوز على الزمالك بخماسية في دوري الناشئين

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2006 فوزًا عريضًا على نظيره الزمالك بخماسية مقابل هدفين خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب الأحمر بمدينة نصر، لحساب منافسات الجولة ١٢ من المرحلة النهائية لفعاليات دوري الجمهورية.

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وارتفع رصيد الأهلي بعد انتصار اليوم إلى ٥٩ نقطة، بعد الفوز خلال ١٨ مباراة والتعادل في ٥ مباريات وتلقي أربع خسائر.

وتعادل الأهلي مع المصري ٢ - ٢، ثم فاز على دجلةبسداسية من دون رد وعلى فيوتشر ٤ - ١، وتعادل مع بتروجت سلبيًّا، وفاز على الزمالك ٢ - ١، وعلى إنبي ١ - صفر، وعلى المحلة ٣ - صفر، وتعادل مع سيراميكا كليوباترا سلبيًّا، وخسر أمام زد صفر - ١.

ثم فاز على المقاولون ٣ - ١، وعلى الإسماعيلي ٢ - ١، وعلى حرس الحدود ٢ - صفر، وتعادل مع سموحة ١ - ١، وفاز على البنك الأهلي ٣ - ١، وعلى الإنتاج الحربي ٤ - ٢.

المرحلة النهائية ..

وفي منافسات المرحلة النهائية تمكن الأهلي من الفوز على المقاولون العرب بهدف من دون رد، وتعرض للخسارة أمام زد ١ -

٢، وفاز على الإنتاج الحربي ١ - صفر، وعلى الإسماعيلي ١ - صفر، وعلى إنبي ٣ - ٢، وخسر أمام الزمالك صفر - ١، وفاز على المصري ٣ - صفر، وعلى المقاولون ٨ - ٣، وخسر أمام زد ١ - ٤، وفاز على الإنتاج الحربي ٤ - صفر.

ثم تعادل مع الإسماعيلي بثلاثية لكل منهما وفاز على الزمالك اليوم بخاسية لهدفين.

وتمكن الأهلي من تسجيل ٦٥ هدفًا بينما تلقت شباكه ٢٧ .



ويتكون الجهاز الفني لفريق الأهلي مواليد 2006 من : سيد غريب على رأس الإدارة الفنية، ومحمد حافظ مساعد مدرب وأيمن هريدي في تدريب حراس المرمى، وعمار فتحي إداري الفريق، ومحمد إمام طبيبًا، وإسلام عبد الفتاح في الإعدد البدني، وإبراهيم خاطر إخصائي التدليك والأحمال البدنية.

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