واقعة لوكاكو تحرم يوفنتوس من 171 مشجعًا

ياسر رشاد - القاهرة - قررت شرطة مدينة تورينو حرمان نادي يوفنتوس من 171 مشجعًا بعد واقعة الهتافات العنصرية خلال مباراة إنتر ميلان التي أقيمت في بداية الشهر الجاري بنصف نهائي كأس إيطاليا.

اقرأ أيضًا.. يوفنتوس مهدد بالحرمان من المشاركات الأوروبية في الموسم المقبل

حرمان يوفنتوس من 171 مشجعًا

وشهدت مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا يوم 4 أبريل الماضي، تعرض المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو لهتافات عنصرية من بعض جماهير يوفنتوس.

وتعرض لوكاكو للطرد أمام يوفنتوس بكأس إيطاليا بعدما قام بالرد على الهتافات العنصرية من الجماهير إلا أن رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم قرر

إلغاء عقوبة الإيقاف والطرد التي تعرض لها مهاجم إنتر ميلان.

وأعلنت شرطة مدينة تورينو في بيان رسمي لها حرمان 171 مشجعًا لفريق يوفنتوس من دخول الملاعب بعد توجيه هتافات عنصرية للبلجيكي روميلو لوكاكو.

وأصبح لوكاكو متاحًا للمشاركة مع إنتر ميلان في مباراة يوفنتوس بإياب الدور نصف النهائي من كأس إيطاليا.

للمزيد من أخبار الرياضة عبر بوابة الوفد.. اضغط هنا