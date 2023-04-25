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رودريجو وفينيسيوس جونيور يقودان ريال مدريد أمام جيرونا بالليجا

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ياسر رشاد - القاهرة - كشف كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد عن تشكيل الفريق الملكي أمام جيرونا، ضمن منافسات "الليجا".

 

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تشكيل

حراسة المرمى: لونين.

الدفاع: داني كارفاخال، ميليتاو، روديجر، ناتشو.

الوسط: فالفيردي، توني كروس، لوكا مودريتش.

الهجوم: رودريجو، فينيسيوس جونيور، ماركو اسنسيو.

 

يذكر أن ريال مدريد يحتل وصافة الليجا برصيد 65 نقطة، بينما يأتي جيرونا في المركز الـ 11 بـ 38 نقطة، فيما يتصدر المسابقة بـ 76 نقطة.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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