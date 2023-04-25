رودريجو وفينيسيوس جونيور يقودان ريال مدريد أمام جيرونا بالليجا

ياسر رشاد - القاهرة - كشف كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد عن تشكيل الفريق الملكي أمام جيرونا، ضمن منافسات الدوري الإسباني "الليجا".

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تشكيل ريال مدريد

حراسة المرمى: لونين.

الدفاع: داني كارفاخال، ميليتاو، روديجر، ناتشو.

الوسط: فالفيردي، توني كروس، لوكا مودريتش.

الهجوم: رودريجو، فينيسيوس جونيور، ماركو اسنسيو.

يذكر أن ريال مدريد يحتل وصافة الليجا برصيد 65 نقطة، بينما يأتي جيرونا في المركز الـ 11 بـ 38 نقطة، فيما يتصدر برشلونة المسابقة بـ 76 نقطة.

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