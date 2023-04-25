ياسر رشاد - القاهرة - أصبح المدرب الألماني توماس توخيل مهدد بالإقالة من تدريب نادي بايرن ميونخ بنهاية الموسم الجاري.

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وتولى توماس توخيل تدريب بايرن ميونخ شهر مارس الماضي خلفًا لمواطنه المقال جوليان ناجلسمان.

وجاءت إقالة جوليان ناجلسمان بعد خسارة بايرن ميونخ أمام باير ليفركوزن بنتيجة 2-1 في الدوري الألماني.

وتعرض توماس توخيل بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد من ماينتس في الجولة الماضية من الدوري الألماني كما تعرض للإقصاء من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على يد مانشستر سيتي الإنجليزي لتزداد الأمور صعوبة قبل نهاية الموسم الجاري.

توماس توخيل مهدد بالإقالة من تدريب بايرن ميونخ

وكشفت صحيفة "بيلد" الألمانية أن إدارة بايرن ميونخ ستحدد مصير المدرب الحالي للفريق توماس توخيل في اجتماع سيتم عقده يوم 22 مايو قبل آخر مباراة للنادي البافاري في الدوري الألماني هذا الموسم.

وتعمل إدارة بايرن ميونخ على مناقشة مصير الثلاثي أوليفر كان وحسن صالحميديتش وتوماس توخيل وإمكانية استمرارهم مع الفريق في الموسم المقبل.

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