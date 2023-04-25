شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى ينتهى من صرف مستحقات أبريل لتحفيز اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت إدارة النادي المصري، من صرف مستحقات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، وذلك بعد دفع قسط شهر أبريل الجاري، لتحفيز اللاعبين من أجل استعادة الانتصارات وتحسين النتائج في مسابقة الدوري.

وأعلن حسام حسن المدير الفني للنادي المصري، عن قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة البنك الأهلي بعد قليل ، في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 23 والمؤجلة من عمر مسابقة الدوري والتي يستضيفها ستاد برج العرب بالأسكندرية، وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين قد انتهت بالتعادل السلبي.

وضمت قائمة المصري 25 لاعباً وهم: عصام ثروت، محمود جاد، محمد شحاتة، عمرو موسى، عماد بو بكر، حسين السيد، كريم العراقي، عمرو سعداوي ، حسام حسن، عدنان عثمان، عمرو المرسي، إسلام أبو سليمة، أحمد شداد، محمد الفيومي، إلياس الجلاصي، زياد فرج، حسن علي، عبد الرحيم دغموم، إسلام عطية، إيزي إيميكا، رجب عمران، أنتوني أكبوتو، محمد جريندو، مروان حمدي ومحمد الظريف.

ودخل النادي المصري في معسكر مغلق مساء السبت الماضي، ببرج العرب، وذلك استعداداً للقاء المرتقب، حيث حصل الفريق البورسعيدي على راحة سلبية لمدة 24 ساعة فقط خلال عيد الفطر المبارك، وذلك عقب الخسارة من الإسماعيلي.

ويحتل النادي المصري المركز الثامن في جدول مسابقة الدوري برصيد 35 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 25 مباراة، حيث فاز المصري في 8 مباريات وتعادل في 11 لقاء وخسر 6 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصري 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 26 هدفاً آخر.