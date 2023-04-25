شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى ينتهى من صرف مستحقات أبريل لتحفيز اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - انتهت إدارة النادي المصري، من صرف مستحقات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، وذلك بعد دفع قسط شهر أبريل الجاري، لتحفيز اللاعبين من أجل استعادة الانتصارات وتحسين النتائج في مسابقة الدوري.
وأعلن حسام حسن المدير الفني للنادي المصري، عن قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة البنك الأهلي بعد قليل ، في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 23 والمؤجلة من عمر مسابقة الدوري والتي يستضيفها ستاد برج العرب بالأسكندرية، وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين قد انتهت بالتعادل السلبي.
ودخل النادي المصري في معسكر مغلق مساء السبت الماضي، ببرج العرب، وذلك استعداداً للقاء المرتقب، حيث حصل الفريق البورسعيدي على راحة سلبية لمدة 24 ساعة فقط خلال عيد الفطر المبارك، وذلك عقب الخسارة من الإسماعيلي.
ويحتل النادي المصري المركز الثامن في جدول مسابقة الدوري برصيد 35 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 25 مباراة، حيث فاز المصري في 8 مباريات وتعادل في 11 لقاء وخسر 6 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصري 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 26 هدفاً آخر.