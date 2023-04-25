شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم الزمالك 2/5 في بطولة الجمهورية مواليد 2006 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2006 فوزًا عريضا على ضيفه الزمالك، بخمسة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الثلاثاء، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة 12 من المرحلة النهائية لبطولة الجمهورية.

افتتح إبراهيم عادل التسجيل للأهلي، وأضاف عمر زكريا الهدف الثاني، وسجل محمد أحمد سعد «شيبا» الهدف الثالث، وجاء الهدف الرابع عن طريق إبراهيم عادل، مسجلًا ثاني أهدافه في المباراة، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي ٤ - ١، وفي الشوط الثاني سجل أحمد عابدين الهدف الخامس للأهلي، وقلص الزمالك الفارق بهدفه الثاني، لينتهي اللقاء بفوز الأهلي 2/5 .

ويقود في الأهلي مواليد 2006 سيد غريب نجم الاهلى الاسبق ، بينما يقود الزمالك سيد حنفي مدافع الأبيض السابق.



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