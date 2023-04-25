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شوط سلبى بين البنك الأهلى والمصرى البورسعيدى فى الدورى

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القاهرة - سامية سيد -  

انتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي، بين المصري البورسعيدي، ونظيره البنك الأهلي، فى المباراة المقامة باستاد برج العرب في الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

 

وجاء التشكيل البنك الأهلي كالتالي:

 

حراسة المرمي.. محمد أبو جبل

 

خط الدفاع.. سعيدو سيمبوري _ محمود الجزار  _ أسامة ابراهيم  _ يعقوبو

 

خط الوسط.. محمد فتحي _ محمود سيد  _ محمد هلال _ كريم بامبو _ أحمد ياسر

 

خط الهجوم.. محمود قاعود

 

وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالي:

 

احمد صبحي _ اسامة فيصل  _ حمدي علاء _ موسي دياوارا_ عاصم صلاح _ إسلام جابر  _ محمد بسيوني _ باسم مرسي _أحمد ياسين.

 

وجاء تشكيل المصري البورسعيدي ، عصام ثروت – محمد جريندو – كريم العراقي – رحيم – ألياس جلاصي – حسين السيد – ايري أيميكا – عمرو موسي – مروان حمدي – أبو سليمة – عمرو سعداوي.

 

ويدخل  المصري هذه المواجهة  محتلا المركز الثامن، في جدول الممتاز، برصيد 35 نقطة، حيث حقق الفوز في 8 مباريات، وتلقى الهزيمة في 6 مباريات، وانتهت 11 مباراة بالتعادل، وسجل 24 هدفًا واستقبلت شباكه 26 هدفًا.

 

ويحتل البنك الأهلي المركز الخامس عشر، في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 25 نقطة، حيث حقق الفوز فى 5 مباريات، وتلقى الهزيمة في 8 مباريات، وانتهت 12 مباراة بالتعادل، وسجل 26 هدفًا واستقبلت شباكه 34 هدفًا.

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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