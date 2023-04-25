شكرا لقرائتكم خبر عن شوط سلبى بين البنك الأهلى والمصرى البورسعيدى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

انتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي، بين المصري البورسعيدي، ونظيره البنك الأهلي، فى المباراة المقامة باستاد برج العرب في الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وجاء التشكيل البنك الأهلي كالتالي: حراسة المرمي.. محمد أبو جبل خط الدفاع.. سعيدو سيمبوري _ محمود الجزار _ أسامة ابراهيم _ يعقوبو خط الوسط.. محمد فتحي _ محمود سيد _ محمد هلال _ كريم بامبو _ أحمد ياسر خط الهجوم.. محمود قاعود وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالي: احمد صبحي _ اسامة فيصل _ حمدي علاء _ موسي دياوارا_ عاصم صلاح _ إسلام جابر _ محمد بسيوني _ باسم مرسي _أحمد ياسين.

وجاء تشكيل المصري البورسعيدي ، عصام ثروت – محمد جريندو – كريم العراقي – رحيم – ألياس جلاصي – حسين السيد – ايري أيميكا – عمرو موسي – مروان حمدي – أبو سليمة – عمرو سعداوي.

ويدخل المصري هذه المواجهة محتلا المركز الثامن، في جدول الدوري المصري الممتاز، برصيد 35 نقطة، حيث حقق الفوز في 8 مباريات، وتلقى الهزيمة في 6 مباريات، وانتهت 11 مباراة بالتعادل، وسجل 24 هدفًا واستقبلت شباكه 26 هدفًا.