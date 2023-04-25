شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو يؤجل تطبيق سياسة التدوير فى حراسة مرمى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤجل الكولومبي خوان كارولوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تطبيق سياسة التدوير في حراسة المرمى إيماناً منه بأهمية هذا المركز،ورؤيته الفنية التي تقضى بضرورة منح الثقة كاملة للحارس الأساسي حتى يتعود على حساسية المباريات.

ويري أوسوريو أن هذه المرحلة،تتطلب مشاركة محمد صبحى أساسياً في المباريات،ليس تقليلاً من مستوى محمد عواد الحارس البديل ولكن،بسبب ظهور صبحي بمستوى جيد،ورغبته في منحه الفرصة كاملة للتعبير عن قدراته وإمكانياته الفنية.

ويبذل عواد جهدا كبيرا فى التدريبات للظهور مع الزمالك فى المباريات القادمة، في ظل الاعتماد على محمد صبحى فى حماية عرين الفريق الأبيض،حيث يغيب عواد عن حراسة مرمى الزمالك منذ منتصف فبراير الماضى،لمدة وصلت إلى 10 مباريات متتالية في جميع البطولات.

في سياق مختلف اختتم فريق الكرة الأول بنادى الزمالك تدريباته الجماعية اليوم، الثلاثاء، ودخل الفريق معسكراً مغلقاً عقب التدريب استعدادًا لمواجهة سيراميكا، المقرر لها غدًا الأربعاء، باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، والمؤجلة من الجولة التاسعة عشر.

وحرص الكولومبي أوسوريو على التحدث مع اللاعبين حول ضرورة التركيز في المباراة، والعمل على تحقيق الفوز وتعويض التعادل المخيب أمام المقاولون في اللقاء الماضى، وشدد الخواجة الكولومبي على تفادى ارتكاب الأخطاء، مثلما حدث المباراة الماضية، والعمل على بداية المباراة بقوة والسعي لتحقيق الفوز بنتيجة كبيرة، حتى تعيد الثقة للفريق وتكون دفعة قوية للمرحلة المقبلة، وخاصة قبل مواجهة الأهلي في السوبر.