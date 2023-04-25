شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى البورسعيدى يتعادل سلبياً مع البنك الأهلى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريق المصري البورسعيدي، مع نظيره البنك الأهلي، بدون أهداف فى المباراة التي جمعتهما باستاد برج العرب في الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وشهدت المباراة حالة طرد لعمرو موسي قائد فريق المصري البورسعيدي في الدقيقة 70 ، بعد مخالفة لصالح البنك الأهلي بعد عرقلة كريم بامبو خارج منطقة الجزاء عن طريق عمرو موسى، ومن ثم بطاقة حمراء على قائد المصري.

وجاء التشكيل البنك الأهلي كالتالي: حراسة المرمي.. محمد أبو جبل خط الدفاع.. سعيدو سيمبوري _ محمود الجزار _ أسامة ابراهيم _ يعقوبو خط الوسط.. محمد فتحي _ محمود سيد _ محمد هلال _ كريم بامبو _ أحمد ياسر خط الهجوم.. محمود قاعود وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالي: احمد صبحي _ اسامة فيصل _ حمدي علاء _ موسي دياوارا_ عاصم صلاح _ إسلام جابر _ محمد بسيوني _ باسم مرسي _أحمد ياسين.

وجاء تشكيل المصري البورسعيدي ، عصام ثروت – محمد جريندو – كريم العراقي – رحيم – ألياس جلاصي – حسين السيد – ايري أيميكا – عمرو موسي – مروان حمدي – أبو سليمة – عمرو سعداوي.

ويحتل النادي المصري بعد هذه المواجهة المركز السابع ، في جدول الدوري المصري الممتاز، برصيد 36 نقطة، حيث حقق الفوز في 8 مباريات، وتلقى الهزيمة في 6 مباريات، وانتهت 12 مباراة بالتعادل، وسجل 24 هدفًا واستقبلت شباكه 26 هدفًا.