عبد المجيد : رودل يعيد ترتيب سلة الاتحاد قبل مواجهة الأهلى

ياسر رشاد - القاهرة - قال أحمد عبد المجيد نائب رئيس نادى الاتحاد السكندرى والمشرف على ملف كرة السلة ان المدير الفنى الالمانى رودل كثف مران الفريق الاول مرتين يوميا استعدادا لمواجهة فريق النادى الاهلى فى نهائى الدورى المزمع عقدها فى الفترة من ١٠- ١٦ مايو القادم بطريقة the best of 5



وتابع بأن رودل بجانب التمرين البدنى والفنى يعقد جلسات مكثفة مع اللاعبين لإعادة التأهيل النفسى خاصة بعد الخروج من بطولة الكأس فى صدمة غير متوقعة خاصة وان مجلس الادارة برئاسة محمد مصيلحى ولجنة كرة السلة بيوفروا كل الدعم المادى واللوجيستى للفريق.



وعن بعض التغيرات فى الفريق أكد أن المدير الفنى الالمانى باقى فى موقعه غير أنه

وعد بأن ما حدث فى مباراة الزمالك الاخيرة لن يتكرر وبالنسبة للاعبين فيتم التأجيل لأى مطالبات الى بعد نهائى الدورى مؤكدًا على أن قرار خصم ال ١٥٪؜ من عقود اللاعبين ووقف المستحقات مستمر حتى نهاية الموسم

واختتم نائب رئيس نادى الاتحاد الاتحاد السكندرى حديثه مطالبا الجميع جماهير ومجلس ادارة ولاعبين وجهاز فنى بضرورة التكاتف من أجل البطولة والعودة بدرع الدورى لموقعه بالشاطبى والبعد عن كل ما يؤثر فى استقرار الفريق حفاظا على الكيان

