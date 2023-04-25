القنوات الناقلة لقمة السوبر المصري مايو المقبل بالإمارات

ياسر رشاد - القاهرة - في مواجهة عربية مصرية مرتقبة ، يستضيف ملعب محمد بن زايد بدولة الإمارات مواجهة القمة بين الأهلي والزمالك على لقب كأس السوبر المحلي والمقرر إقامته يوم الجمعة الموافق الخامس من شهر مايو المقبل.

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ويقام اللقاء في تمام السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة، مذاعًا عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية ، وقنوات أون تايم سبورتس الفضائية المصرية.

واستضافت الإمارات السوبر الماضي بين القطبين والذي انتهى بتفوق الأحمر بثنائية من دون رد حملت توقيع كل من البرازيلي برونو سافيو ، والظهير الأيمن

كريم فؤاد.

بطل الكأس والمتوج بالدوري ..

ويخوض الزمالك المواجهة باعتباره المتوج باللقب الأخير للقب بطولة الدوري الممتاز عن الموسم 2021 - 2022 وهو اللقب رقم 14 في تاريخ مشاركاته بالدوري.

بينما يلعب الأهلي المباراة بعد تحقيقه لقب بطولة كأس مصر أخيرًا على حساب بيراميدز عقب الفوز بثنائية مقابل هدف، بعد مباراة ماراثونية امتدت إلى شوطين إضافيين.

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