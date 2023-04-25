موعد مواجهة الزمالك المقبلة في الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره سيراميكا كليوباترا غد الأربعاء على ملعب ستاد القاهرة الدولي ، في لقاء مؤجل من الجولة 19 للدوري الممتاز.
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ومن المقرر إذاعة اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس 1 الناقل الفضائي الحصري للمواجهات المحلية المصرية ، في تمام الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.
كان الكولومبي أوسويرو مدرب الأبيض قد أعلن عن قائمة الفريق كمايلي :
حراسة المرمى : محمد عواد – محمد صبحي.
خط الدفاع : حمزة المثلوثي – عمر جابر – محمود حمدي “الونش” –حسام عبد المجيد – محمد عبد الغني – محمد طارق – حاتم محمد “سكر”.
خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد أشرف "روقا" – سيف جعفر – سيد عبد الله “نيمار” – أحمد سيد “زيزو” – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – إبراهيما نداي.
خط الهجوم: ناصر منسي – سيف الدين الجزيري – يوسف أسامة نبيه – سامسون أكينولا.
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