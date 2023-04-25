فاسيليو" حزين" على ضياع نقطتين أمام المصري في الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - أبدى القبرصي بابافاسيليو المدير الفني لفريق البنك الأهلي استياءه من ضياع نقطتين ثمينتين أمام المصري مشيرا إلى أن فريقه كان في أشد الحاجة إلى الفوز للابتعاد عن منطقة الهبوط ومنح الفريق دفعة معنوية خاصة أن المباريات المبلة كلها في غاية الصعوبة نظرا لحاجة كل فريق لتحسين مركزه في المقدمة أو المؤخرة.

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وأضاف أهدرنا فرصا عديدة علي مدار شوطي المباراة كانت كفيلة بتحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة الثلاثة، لافتا لى سعادته بأداء اللاعبين ولكن سوء التوفيق حرمنا من فوز مهم

وقال متبقي 8 مباريات بـ24 نقطة حتى نهاية المسابقة وسنواصل العمل بقوة من أجل تخطي هذه المرحلة الصعبة.

وحسم التعادل السلبى مواجهة البنك الأهلى أمام نظيره

المصرى البورسعيدى، اليوم الثلاثاء، والتى جمعت الفريقين فى المباراة المؤجلة من الجولة 23 للدوري المصرى الممتاز.

وشهدت المباراة العديد من المحاولات من جانب البنك الأهلى، دون نجاح فى هز الشباك.

وأشهر الحكم أمين عمر البطاقة الحمراء في وجه عمرو موسى فى الدقيقة 71 ليلعب المصرى حتى نهاية اللقاء بعشرة لاعبين.

بهذه النتيجة، رفع المصرى رصيده إلى النقطة 36 فى المركز السابع، بينما يصل رصيد البنك الأهلى إلى النقطة 24 بالمركز الـ15 .

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