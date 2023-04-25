الترجي يفوز على النجم الساحلي بهدف في الدوري التونسي

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق الترجي الرياضي فوزاً مهماً على نظيره النجم الساحلي بهدف دون رد في المواجهة النارية التي جمعتهما مساء اليوم ضمن منافسات بطولة الدوري التونسي.

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شهدت المباراة إثارة كبيرة وندية بين الفريقين خاصة في الشووط الأول الذي سيطرت عليه الإلتحامات القويثة بين لاعبي الفريقين ما أسشفر عن ثلاث تغييرات إضطرارية.

وفي الشوط الثاني أهدر محمد علي بن رمضان ركلة جزاء

لصالح الترجي، قبل ان ينجح البديل رياض بن عياد هدف المباراة الوحيد للترجي في الدقيقة 59.

بهذا الفوز رفع الترجي رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري التونسي خلف فريق النجم المتصدر بـ 12 في المرحلة الترتيبية للمسابقة.

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