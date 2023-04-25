شكرا لقرائتكم خبر عن بابا فاسيليو: كنا نستحق الفوز على المصري وسنقاتل فى المباريات المتبقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد بابافاسيليو، المدير الفني لفريق البنك الأهلي، أن فريقه واجه سوء توفيق خلال مباراة المصري البورسعيدي التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء، ببطولة الدوري المصري.

وقال بابافاسيليو في تصريحات بعد المباراة علي قناة أون تايم سبورت : "كنا الأقرب بالفوز بالمباراة و حزين علي إهدار نقطتين ، وأضعنا علي مدار شوطي المباراة العديد من الفرص المحققة التي كانت كفيلة بتحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة كاملة".

وواصل : "سعيد بأداء اللاعبين داخل المستطيل، رغم أننا واجهنا سوء التوفيق الذي حرمنا من فوز مهم"، مضيفاً : "سيطرنا علي معظم فترات اللقاء أمام فريق كبير بحجم المصري الذي يمتلك لاعبين على مستوى عال".

وأضاف : "متبقي ثماني مباريات على نهاية مسابقة الدوري المصري الممتاز سنواصل العمل بقوة من أجل تخطي هذه المرحلة الصعبة".

وحسمت نتيجة التعادل السلبي مباراة المصري والبنك الأهلي التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الـ23 للدوري المصري الممتاز، على ملعب برج العرب.