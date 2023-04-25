شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل سلبى بين فيوتشر والداخلية بالشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من مباراة فيوتشر ضد الداخلية بالتعادل السلبي في المباراة التي تجمعهما اليوم الثلاثاء على استاد الأهلى والسلام، فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الثالث والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

ويحتل فيوتشر المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى برصيد 49 نقطة، وذلك بعدما خاض فيوتشر 24 مباراة، حيث فاز فى 13 لقاء وتعادل فى 10 مباريات وخسر لقاء وحيد، وسجل لاعبو فيوتشر 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 14 هدفاً آخر.

ويحتل فريق الداخلية المركز السادس عشر فى ترتيب جدول الدورى برصيد 22 نقطة من 25 مباراة خاضها حتى الآن، حيث حقق الفوز فى 4 مباريات وتعادل فى 10 مواجهات وخسر 11 لقاء أخر، سجل لاعبو الداخلية 21 هدفا واستقبلت شباكهم 31 هدفا.

ويستهدف فريق فيوتشر تحقيق إنجاز جديد في ثاني مواسمه بجدول مسابقة الدوري، وذلك من خلال حصد مركز متقدم والمشاركة في دوري أبطال أفريقيا في النسخة المقبلة، وذلك بعدما ودع كأس الكونفدرالية الأفريقية في النسخة القائمة من دور المجموعات.