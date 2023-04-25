شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 25 / 4 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الثلاثاء 25 / 4 / 2023 ، العديد من الاخبار الرياضية الهامة والتي جاء في مقدمتها ، بعثة الأهلي تغادر مطار القاهرة إلى المغرب، والمصرى البورسعيدى يتعادل سلبياً مع البنك الأهلى فى الدورى، وأوسوريو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة سيراميكا.. ظهور زيزو وغياب فتوح.

بعثة الأهلي تغادر مطار القاهرة إلى المغرب