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حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 25 / 4 / 2023

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الثلاثاء 25 / 4 / 2023 ، العديد من الاخبار الهامة والتي جاء في مقدمتها ، بعثة الأهلي تغادر مطار القاهرة إلى المغرب، والمصرى البورسعيدى يتعادل سلبياً مع البنك الأهلى فى الدورى، وأوسوريو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة سيراميكا.. ظهور زيزو وغياب فتوح.

 

 

بعثة الأهلي تغادر مطار القاهرة إلى المغرب

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة محمد الغزاوي عضو مجلس الإدارة، منذ قليل مطار القاهرة متجهة إلى المغرب، لمواجهة فريق الرجاء في إياب الدور ربع النهائي من منافسات دوري أبطال إفريقيا.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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