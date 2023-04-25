شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الطائرة: حكام أجانب الأقرب لمباراة الأهلى والزمالك فى نهائى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ياسر قمر، رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة ونائب رئيس الاتحاد العربي، أن الاتحاد اقترب من تعيين حكام أجانب لإدارة مباريات الدور النهائي لبطولة كأس مصر للرجال بين الأهلي والزمالك.

وقال ياسر قمر: "قرار تعيين حكام أجانب لمباريات الدور النهائي يأتي لقيمة مباريات القمة بين قطبي اللعبة في مصر الأهلي والزمالك".

وأضاف رئيس اتحاد الكرة الطائرة: "أتوجه بالشكر للتحكيم المصري على أدائهم في المباريات الأخيرة، وبالأخص الحكام الذين أداروا نهائي بطولة الدوري الممتاز للسيدات بين الأهلي والزمالك".

ويلتقى الفريق الأول لرجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلي مع نظيره الزمالك، يوم 27 أبريل الحالى، ضمن منافسات الدور النهائي من بطولة كأس مصر لرجال الطائرة، حيث تقام البطولة بنظام البلاي أوف.

ومن المقرر أن يلتقى الفريقان في مباراتين، حيث تقام المباراة الأولى يوم الخميس الموافق 27 أبريل الجاري في تمام الساعة الثامنة مساءً، بينما ستقام المباراة الثانية يوم الجمعة الموافق 28 أبريل في الساعة الثامنة مساءً أيضًا على صالة الدولية لاتحاد الشرطة بالعباسية، وفي حال التعادل سوف يتم اللجوء إلى مباراة ثالثة فاصلة وستقام يوم الأحد الموافق 30 أبريل.