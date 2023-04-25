كابتن سلة الأهلي: الأحمر كبير بتاريخه وبطولاته.. والجميع فى حالة تركيز شديد قبل بطولة "bal"

القاهرة - سامية سيد - قال سيف سمير، كابتن الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي، إن الفريق سيخوض غدا مباراة قوية للغاية أمام فريق فيروفيارو الموزمبيقي، في افتتاح بطولة أفريقيا لكرة السلة «bal» والتي تقام على صالة الدكتور حسن مصطفى.

وأضاف أن الأهلي جاهز للمباراة، وجميع اللاعبين في حالة تركيز شديد لتحقيق نتيجة إيجابية وإسعاد جماهير الأهلي بالفوز ومواصلة المشوار والتأهل إلى النهائيات التي تقام في رواندا الشهر القادم.

وأكد سيف، خلال المؤتمر الصحفي، اليوم، أن الفريق الموزمبيقي لديه عناصر مميزة، وأن أي فريق يصل لتصفيات «bal» لا بد أن يكون من الفرق القوية، موضحا أن اللاعبين شاهدوا أكثر من مباراة للفريق المنافس، وأن الجميع في حالة تركيز؛ لتنفيذ تعليمات الجهاز الفني وبذل أقصى الجهد للخروج بنتيجة إيجابية خلال مواجهة الغد.



وشدد سيف سمير على أن الأهلي يخوض بطولة إفريقيا بحثا عن تحقيق إنجاز كبير، بعدما حصد آخر بطولة عام 2016، مشددا على أن الطموحات كبيرة لدى الجميع بتحقيق نجاح أكبر والوصول إلى كأس العالم للأندية لكرة السلة هذا الموسم.