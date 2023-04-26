شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز المنتخب الأولمبى يختتم اجتماعاته استعدادا لمعسكر الإسكندرية.. وإعلان الأسماء غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد البرازيلي ميكالى، المدير الفني للمنتخب الأولمبي لكرة القدم، اجتماعا مهما اليوم مع جهازه المعاون لمناقشة الرتوش النهائية لمعسكر المنتخب، المقرر أن ينطلق بعد غد الخميس بالإسكندرية، فى أولى محطات الإعداد للمشاركة فى نهائيات كأس الأمم الأفريقية بالمغرب يونيو المقبل، وهى البطولة التى يتأهل منها المنتخبات الثلاثة الأوائل إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة.

ويستمر معسكر المنتخب بالإسكندرية ثلاثة أيام تختتم بمباراة ودية لا يزال الجهاز الفنى يفاضل بين أكثر من منتخب للاستقرار على واحد منها، ويعتبر هذا المعسكر هو الأول للمنتخب منذ نجاحه فى حسم تذكرة التأهل إلى كأس الأمم على حساب زامبيا العنيد، وهى التصفيات التى شهدت خروج منتخبات كبيرة مثل: السنغال وكوت ديفوار ونيجيريا والجزائر وتونس وهو ما يعكس قوة المنتخبات المتأهلة.

حضر جلسة ميكالى كل من: محمود حرب المدير الإداري، وتياجو المدرب العام، ووائل رياض المدرب، وليورناردو مدرب الأحمال، وسيد السويركى مدرب الحراس، وجواو بيدرو محلل الأداء، وخالد سرحان المترجم.

ويتطلع ميكالى صاحب ذهبية البرازيل الوحيدة على مدار تاريخ الأولمبياد إلى مواصلة عروضه القوية ونتائجه الطيبة والمنافسة على اللقب والصعود إلى اولمبياد باريس كخطوة ضرورية نحو حلم التواجد القوى فى أولمبياد باريس.. ومن المقرر الإعلان عن أسماء معسكر الإسكندرية غدا الأربعاء.