شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم الثلاثاء 25 / 4 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح ميدو أسامة التسجيل للأهلي في الدقيقة الخامسة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، وأضاف أحمد خالد «كباكا» الهدف الثاني في الدقيقة ٣٩ بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، وفي الشوط الثاني سجل الزمالك هدفه الوحيد من ركلة جزاء.

وجاء ذلك بناءً على تصويت "الكاف" عبر الحساب الرسمي لدوري أبطال أفريقيا، ونال محمد عبد المنعم 79.7% من الأصوات، مقابل 18.7% للناميبي بيتر شالوليل، مهاجم صن داونز الجنوب أفريقي.

مران الأهلى استعداداً للرجاء.. استشفاء لمواجهة الإجهاد وتأهيل أكرم توفيق

أدى فريق الكرة بالنادي الأهلي مرانه الختامي بالقاهرة ظهر اليوم، الثلاثاء، على ملعب التتش، قبل السفر إلى المغرب؛ لخوض مباراة الرجاء المغربي المقرر لها مساء يوم السبت المقبل في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.