شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعود للقاهرة بعد مواجهة الرجاء ويرفض فكرة السفر للإمارات من المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع مسئولو النادي الأهلي عن فكرة السفر من المغرب للإمارات مباشرة، وقرروا العودة للقاهرة بعد مواجهة الرجاء بدوري أبطال أفريقيا.

ويسافر الأهلي مساء اليوم، الثلاثاء، للمغرب على متن طائرة خاصة لمواجهة الرجاء في العاشرة من مساء السبت المقبل بتوقيت القاهرة في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

إدارة النادي كانت تدرس سفر الفريق من المغرب عقب الانتهاء من مواجهة الرجاء إلى الإمارات من أجل خوض مباراة السوبر المصري المقرر لها 5 مايو المقبل أمام الزمالك توفيراً للوقت والجهد بدلاً من العودة للقاهرة لكن السويسري مارسيل كولر المدير الفني رفض هذا الإقتراح بسبب عدم حماسه لفكرة البقاء خارج الديار والتواجد في معسكرات فترة طويلة.

الجهاز الفني للأهلي قرر العودة للقاهرة عقب الانتهاء من مباراة الرجاء، حيث سيتدرب الفريق في القاهرة مرتين قبل السفر مرة أخرى للإمارات لخوض بطولة السوبر المصري التي يحمل الأهلي لقبها بالفوز على الزمالك في النسخة الماضية بثنائية نظيفة حملت توقيع سافيو وكريم فؤاد.

وفاز الأهلي على الرجاء بثنائية نظيفة حملت توقيع محمد عبد المنعم وحمدي فتحي، في مباراة الذهاب بربع نهائي دوري الأبطال التي أقيمت السبت الماضي بإستاد القاهرة.