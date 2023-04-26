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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء 25-4-2023 العديد من الأحداث المهمة، ويأتى على رأسها أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن القائمة التي ستخوض مباراة سيراميكا المقرر لها غدا الأربعاء.

عبد العزيز السيد حكما لمباراة الزمالك وسيراميكا والغندور للطلائع والمحلة

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة حكام مباريات الغد الأربعاء ضمن منافسات الدورى المصرى الممتاز، حيث يلتقى الزمالك مع سيراميكا ضمن مؤجلات الجولة التاسعة عشر، ويواجه طلائع الجيش نظيره غزل المحلة ضمن منافسات الأسبوع الرابع والعشرين.

تصدر أحمد بلحاج ومصطفى شلبي أبرز 8 غيابات لفريق الزمالك في مباراة سيراميكا المقرر لها غداً الأربعاء على استاد القاهرة الدولى، ضمن مؤجلات الجولة التاسعة عشر من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن القائمة التي ستخوض مباراة سيراميكا المقرر لها غدا الأربعاء باستاد القاهرة، والمؤجلة من الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

يؤجل الكولومبي خوان كارولوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تطبيق سياسة التدوير في حراسة المرمى إيماناً منه بأهمية هذا المركز،ورؤيته الفنية التي تقضى بضرورة منح الثقة كاملة للحارس الأساسي حتى يتعود على حساسية المباريات.

حقق فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2006 فوزًا عريضا على ضيفه الزمالك، بخمسة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الثلاثاء، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة 12 من المرحلة النهائية لبطولة الجمهورية.

يدرس مسئولو نادي الزمالك عودة أحمد نادر السيد حارس مرمى فيزيلا البرتغالي ومنتخب الشباب، لصفوف الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

الزمالك يفتح خط مفاوضات مع مساعدين من كولومبيا للانضمام لجهاز أوسوريو تعثرت مفاوضات الزمالك مع الإسباني بيدرو جوميز كارمونا، الذى كان مرشحًا للانضمام للجهاز المعاون للكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، فى منصب المدرب العام. وبدأ مسئولو الزمالك المفاوضات مع بدلاء لكارمونا، تم تحديدهم من قبل أوسوريو، حيث تم فتح خط مفاوضات مع ثنائي من كولومبي منهم مدرب سبق له العمل مع أوسوريو، ومن المنتظر أن يتم حسم الملف خلال الأيام المقبلة.

يحسم مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، الخميس المقبل، جنسية حكم مباراة السوبر المصري التى تجمع الزمالك بطل دورى النسخة الماضية والأهلى بطل كأس مصر، المقرر لها 5 مايو المقبل بأبو ظبى بالإمارات.