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اخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 25 / 4 / 2023

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القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الداخلية الفوز على نظيره فيوتشر بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء على استاد الأهلي والسلام، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الثالث والعشرين من بطولة الممتاز لكرة القدم.

وجاءت أحداث المباراة متوسطة وسيطر فيوتشر على غالبية أوقات المباراة دون تسجيل أهداف، في الوقت الذي سجل فيه الداخلية هدف التقدم في وقت قاتل بالدقيقة 89 عن طريق عبد الرحمن السكران من رأسية متقنة بعد متابعته لتصويبة آلان كيامبادي التي ارتطمت بالعارضة وعادت إلى رأس السكران وأهداها في الشباك.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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