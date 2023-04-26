هدف عبد المنعم أمام الرجاء الأفضل باختيار كاف

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن أفضل هدف في جولة الذهاب للدوري ربع النهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

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وأختير هدف محمد عبد المنعم في شباك فريق الرجاء المغربي خلال اللقاء الذي انتهى بثنائية نظيفة كأفضل هدف تم تسجيل خلال مباريات جولة الذهاب لدوري أبطال إفريقيا.

وقال الكاف عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : "عرضية متقنة.. رأسية لا

مثيل لها، هدف محمد عبدالمنعم في مرمى الرجاء هو الأفضل في ذهاب الدور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا".

وكان كاف قد أعلن عن محمد عبد المنعم مدافع الأهلي ، بجائزة أفضل لاعب خلال منافسات مرحلة الذهاب من ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

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