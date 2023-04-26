الكرة السودانية في مهب الريح .. والهلال في ورطة

ياسر رشاد - القاهرة - تسبب الأحداث الجارية والاشتباكات العنيفة التي تشهدها السودان في الوقت الحالي في أزمة جديدة للكرة السودانية في ظل تدهور الأوضاع في جميع القطاعات داخل السودان.

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وإضطرت الأندية السودانية لإجلاء المدربين واللاعبين الأجانب إلى بلادهم مستغلين الهدنة المعلنة بين طرفي النزاع في السودان في الوقت الحالي.

وأعلن نادي الهلال السوداني رسمياً عن نجاحه في إجلاء الجهاز الفني للفريق بقيادة الكونغولي فلوران ابينيجي إلى فرنسا للحفاظ على سلامته هو وطاقمه.

بينما كشف المريخ السوداني في وقت لاحق عن إجلاء الجاهز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة البرازيلي ريكاردو ومعاونيه بجانب 6 لاعبين على رأسهم الثلاثي البرازيلي أليكس دا سيلفا، وباولو سيرجيو،

وماتيوس كوتيلو.

أزمة كبيرة تواجه الكرة السودانية

وتواجه الكرة السودانية ورطة كبيرة بعد أن تسببت الإشتباكات في توقف مسابقة الدوري السوداني، حيث بات الموسم الحالي للمسابقة مهدداً بالإلغاء حال استمرار الأوضاع على ما هي عليه.

وينوي الاتحاد السوداني لكرة القدم الإعلان عن قرار رسمي بتعليق النشاط الرياضي أو الغاء النسخة الحالية لبطولة الدوري، كما تهدد الظروف الحالية مشاركة فريق الهلال في البطولة العربية للاندية.

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