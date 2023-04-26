المصري يعلن غياب مدافعه عن لقاء الإسماعيلي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي المصري البورسعيدي بشكل رسمي عن غياب مدافعه عمرو سعداوي عن المباراة المقبلة امام الاسماعيلي ضمن منافسات بطولة كأس الرابطة.

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وأكد المصري عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" أن عمرو سعداوي سيغيب عن مباراة الاسماعيلي بسبب تراكم الانذارات التي حصل عليها خلال تواجده مع فريقه السابق الجونة قبل إنضمامه للمصري.

كما أوضح النادي أن عمرو موسى قلب دفاع الفريق سيتواجد في هذه المباراة بشكل

طبيعي رغم حصوله على بطاقة حمراء في مباراة الامس امام البنك الأهلي ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وفي الإطار ذاته إستقر الجهاز الفني بقيادة حسام حسن على استمرار المعسكر المغلق للفريق في برج العرب حتى خوض المباراة المقرر لها مساء السبت المقبل.

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