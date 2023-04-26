أرتيتا يتغنى بـ "هالاند" ويتعهد بـ"القبض عليه" ونجوم "السيتي" اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - أشاد ميكل أرتيتا مدرب أرسنال الإنجليزي بالنجم إرلينج هالاند قبل مواجهة مانشستر سيتي في ملعب الاتحاد اليوم الأربعاء في إطار مباريات الدوري الإنجليزي" البريميرليج".

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وقال أرتيتا : السجل التهديفي المذهل لإرلينج هالاند مع مانشستر سيتي يميزه عن جميع اللاعبين الآخرين هذا الموسم.

وأضاف أرتيتا :عندما تنظر للأرقام لا توجد مقارنة مع أي لاعب اخر، إنه "هالاند" قادر على تحقيق ذلك أيضا لأن إعداد الهجمات والفرص يتهيأ له بطريقة صحيحة، واللعب بطريقة مختلفة.

واستطرد أرتيتا :نحن نعمل على ايقاف خطورته وزملاءه وأيضا نقاط ضعفهم في لقاء اليوم ولدينا خطة لذلك، نعرف قدرهم، السيتي يبدأ من الحارس فهو يشكل تهديدا بالكرة،يمكنهم القيام بأشياء مختلفة، أشياء كثيرة يجب أن تتكيف معها، لذلك عليك أن تركز على مبادئ معينة.

ويتصدر هالاند قائمة هدافي الدوري برصيد 32 هدفا ويتقدم بفارق ثمانية أهداف عن هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير وصاحب المركز الثاني و13 هدفا عن إيفان توني مهاجم برنتفورد الثالث في القائمة.

ويتأخر الدولي النرويجي بفارق هدف واحد عن تحطيم الرقم القياسي للمصري محمد صلاح مهاجم ليفربول صاحب أكثر عدد من

الأهداف بالدوري الممتاز في موسم واحد من 38 مباراة.

وأحرز هالاند 48 هدفا في 42 مباراة بكافة المسابقات مع سيتي هذا الموسم بينها 12 هدفا في دوري أبطال أوروبا.

ويلعب أرسنال خارج أرضه مع سيتي اليوم على أمل استعادة قبضته على صراع الفوز باللقب بعد تعادله في اخر ثلاث مباريات.

ويتصدر النادي اللندني المسابقة بفارق خمس نقاط بعد تراجعه الأخير وخاض مباراتين أكثر من فريق المدرب بيب جوارديولا.

ولم يخسر أرسنال في اخر خمس مباريات في كافة المسابقات لكنه لم ينتصر على ملعب سيتي منذ 2015 .

ولم يخسر سيتي في آخر 16 مباراة في كافة المسابقات منذ هزيمته أمام توتنهام هوتسبير في بداية فبراير الماضي، حيث انتصر في 13 مباراة وتعادل ثلاث مرات خلال هذه الفترة.

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