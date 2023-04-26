الأهلي يحسم صفقة علي زين

ياسر رشاد - القاهرة - نجح النادي الأهلي في حسم صفقة علي زين نجم منتخب مصر لكرة اليد ولاعب فريق دينامو بوخارست اليوناني على سبيل الإعارة بعد توقيع اللاعب على عقود انضمامه لصفوف الفريق الاحمر.

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وحصل الأهلي قبل قليل على توقيع علي زين بشكل رسمي على عقود انتقاله للفريق لتتاكد مشاركته في بطولتي كأس السوبر وكأس الكؤوس الإفريقية.

وتستضيف الصالة المغطاة للنادي الأهلي

منافسات البطولتين، حيث تنطلق بطولة السوبر الافريقي بمشاركة 4 اندية هي الاهلي والزمالك من مصر والترجي التونسي وجيه إس كيه الكونغولي.

ويتأهل المتوج بلقب كأس السوبر مباشرة للمشاركة في منافسات بطولة كأس العالم للأندية "سوبر جلوب".

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