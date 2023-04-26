حارس المحلة مهدد بالغياب فى مباراة طلائع الجيش بسبب الإصابة

القاهرة - سامية سيد - أصبح أحمد ميهوب، حارس مرمي غزل المحلة، مهددا بعدم دخول قائمة الفريق لمواجهة طلائع الجيش المقرر أقامتها اليوم الأربعاء فى بطولة الدوري الممتاز.

ويعتبر أحمد ميهوب الأقرب للخروج من قائمة المباراة بسبب شكوي الحارس من مشاكل في الظهر خلال مران الفريق بالأمس، ليقرر الجهاز الطبي للمحلة إجراء اختبار طبي للاعب من اجل تحديد إمكانية مشاركته في مباراة الجيش المقبلة بالدوري.

ويدرس عبد الباقى جمال المدير الفني لفريق غزل المحلة الدفع بالمهاجم عبد الرحمن عاطف الشهير بـ" أجويرو " في التشكيل الاساسى المباراة المقبلة أمام طلائع الجيش .

وجاء قرار عبد الباقى جمال بعد تألق أجويرو في المباراة الماضية عقب المشاركة بديلا وإحراز هدف الفريق الوحيد أمام فاركو.

ويلاقى فريق غزل المحلة نظيره طلائع الجيش ضمن المباريات المؤجلة من الأسبوع الرابع و العشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز حيث تقام يوم الأربعاء المقبل على ستاد جهاز الرياضة في تمام الساعة الخامسة مساء.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الثانى عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 30 نقطة حيث تمكن من الفوز في 8 مباريات و التعادل في 6 مباريات و الهزيمة في 11 مباراة .